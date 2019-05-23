Арестован водитель попавшего в ДТП автобуса в Италии

Полиция арестовала водителя, находившегося за рулем автобуса, рухнувшего в кювет рядом с итальянской Сиеной. Ему намерены предъявить обвинения в аварии с летальным исходом.

Транспортным средством управлял 35-летний мужчина, уточнило агентство ANSA. Во время движения он отвлекся и что-то делал с приборной панелью автобуса. В итоге итальянец потерял контроль над машиной.

По последним данным, в аварии пострадали 37 человек. Ранее говорилось о 31 раненом. В местных клиниках находятся 22 туриста. Погибла женщина-гид туристической группы. Она была гражданкой России, передает 360.

Водителя уже допросили следователи. Меру пресечения завтра подтвердит суд. Ночь мужчина проведет в камере.

Автобус с путешественниками перевернулся на трассе Сиена — Флоренция 22 мая. Всего в нем находились 60 человек.