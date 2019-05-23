Нэстасе делает деньги на протестах: заставил Майю Санду кричать о ворах и агитировать за НЛП

Еще одна особенность психологического портрета Настасе подтверждается. Лидер ППДП взял деньги от НЛП, чтобы продвинуть их кандидатов, включая флэш-моб, организованный перед правительством.

Об этом сообщили actua.md источники из партии, возглавляемой бывшим прокурором, служившим коммунистическому режиму.

В то время как Майя Санду и несколько десятков стариков задыхались от криков "Воры", Нэстасе думал только о том, за что ему обещали деньги.

"Присоединяйтесь к нам и не забывайте, 26 мая мы все идем голосовать, все те, у кого румынский паспорт, все те, кто считает себя румыном. Приходите на голосование" - истерически кричал Нэстасе.

Напоминаем, что ППДП поддерживает и продвигает на выборах в Европарламент румынскую НЛП.

Во время избирательного мероприятия в Кишиневе, кандидат от НЛП в присутствии Санду и Нэстасе заявил, что Республика Молдова является территорией Великой Румынии, и что она играет роль старшего брата, даже если это не нравится тем, кто здесь проживает.