В конце мая ожидается до 30 градусов

Жаркими будут, по прогнозам синоптиков, последние дни мая. Преимущественно по стране ожидается до 30 градусов, на юге - 33 выше ноля.

По словам специалистов, эти показания на восемь градусов превышают норму. Они являются результатом воздействия теплых воздушных масс, идущих с севера Африки.

"К концу месяца температура воздуха вырастет до 18 градусов ночью и до 33 днем. В этом случае, на трети части территории страны может быть введен желтый код метеоопасности в связи с жарой", - сказал метеоролог Геннадий Рошка.

Сегодня на севере Молдовы температурный максимум составит 22 градуса, на юге - 27.

В Кишиневе до плюс 25. В ближайшие два дня местами прогнозируют дожди. В начале следующей недели ожидается до 30 градусов.

Врачи напоминают, в жару необходимо пить больше воды, есть фрукты и овощи. А также не выходить на улицу в солнцепек.