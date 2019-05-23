Диетолог назвала простой способ ускорить обмен веществ

Диетолог, главный врач клиники здорового питания Марина Копытько рассказала об основных правилах употребления жидкости. По ее словам, стакан воды с утра может значительно улучшить обмен веществ и запустить работу желудка.

"Причем лучше всего работает ощелаченная вода, которую можно получить с помощью лимона либо имбиря. Кстати, желательно, чтобы вода была теплой", — рассказала специалист в интервью aif.ru.

По ее словам, употребление воды перед едой может обмануть организм, в результате чего для насыщения потребуется значительно меньше еды. Диетолог рекомендует употреблять примерно один стакан (150–200 мл),передает IZ.

"Сразу после еды лучше воздержаться от приема жидкости хотя бы на 20 минут, поскольку она может разбавить концентрацию желудочного сока и ухудшить процесс пищеварения. Данная рекомендация особенно актуальна для тех, кто страдает гастритом, гастродуоденитом", — отметила она.

Ранее в мае американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.