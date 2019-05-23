В Одессе нашли труп бывшего мэра Тирасполя

Бывшего мэра Тирасполя Андрея Безбабчеко нашли мертвым в одном из сел Одесской области. Тело со следами насильственной смерти обнаружили на заброшенной территории.

Рядом с местом происшествия был припаркован автомобиль погибшего. Безбабченко был мэром Тирасполя с 2012 по 2016 годы.

Кроме того, он возглавлял инвестиционную строительную фирму. Ранее принимал участие в предвыборной кампании бывшего лидера приднестровского региона Евгения Шевчука. После его поражения на выборах 2016 года сбежал в Одессу.