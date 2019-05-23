В Кишиневе прошли две акции протеста

Сторонники блока "ACUM" участвовали сегодня в центре столицы во флешмобе против повышения цен на топливо.

Также к зданию правительства пришли сотни людей, которые скандировали лозунги против членов блока "ACUM". Манифестации проходили одновременно и продлились почти час, передает МОЛДПРЕС.

Как сообщил заместитель начальника Главной инспекции полиции Георге Кавкалюк, общественный порядок во время двух манифестаций обеспечивала полиция, инцидентов зарегистрировано не было.

До настоящего времени правоохранительные органы не предоставили данных о количестве протестовавших.