Павел Филип: Мы окажем помощь всем населенным пунктам, пострадавшим от наводнений

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип посетил сегодня села района Орхей Донич, Каменча и Сэмэнанка, которые пострадали от наводнений.

Люди говорят, что никогда не видели таких дождей, а вода проникла в их дома и подвалы, уничтожила посевы и разрушила дороги, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

В Дониче и Каменче от наводнений пострадали 80 сельскохозяйственных участков, 18 домов и несколько участков дороги. Ущерб оценивается в полмиллиона леев. В Сэмэнанке было уничтожено 7 сельскохозяйственных участков и несколько участков дороги, а ущерб оценивается в 500 тыс. леев.

Премьер сказал, что ответственные лица из Комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают ущерб, нанесенный населенным пунктам страны в результате сильных дождей, чтобы им была оказана помощь. «Ответственные лица из Комиссии по чрезвычайным ситуациям в тот же день выехали на места, чтобы оценить ущерб. Подготовлены все документы, и на следующем заседании правительства мы утвердим выделение помощи пострадавшим населенным пунктам», - отметил Павел Филип.

Для сел Донич, Каменча и Сэмэнанка размер помощи, по предварительным расчетам, составит около 1 млн. леев.

Премьер-министр встретился сегодня и с жителями села Телешеу, где недавно, после ремонта была введена в эксплуатацию водонапорная башня. 240 местных хозяйств, а также детский сад, школа и Центр здоровья смогут пользоваться водопроводом. На ремонт объекта из государственного бюджета было выделено 250 тыс. леев. В настоящее время весь населенный пункт обеспечен водой. Премьер подчеркнул, что обеспечение людей качественной водой является приоритетом правительства, и в этом году к водопроводу будет подключено более 100 тысяч человек, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Павел Филип посетил также и животноводческое хозяйство в селе Покшешть, владельцы которого вложили в предприятие около 10 миллионов леев, после того как вернулись на родину из-за границы. На предприятии работают 9 сотрудников, которые обслуживают 100 голов крупного рогатого скота голштинской породы. За последние годы предприниматели получили около 3 миллионов леев субсидий от государства. Премьер-министр обсудил с предпринимателями деятельность хозяйства и проблемы, с которыми они сталкиваются, а также пути их преодоления.