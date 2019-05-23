Полиция нашла мужчину, который ударил двух женщин на Рышкановке

Полиция опознала мужчину, который 14 мая ударил двух женщин на улице Алеку Руссо на Рышкановке.

Мужчине 30 лет, он житель Кишинева. В настоящее время он находится в столичной больнице.

По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, чтобы определить, что стало причиной такого агрессивного поведения.