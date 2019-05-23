В ближайшие дни доллар превысит порог в 18 леев

В ближайшие дни доллар США превысит порог в 18 леев. Он подорожает на пять банов, и будет стоить 18 леев 03 бана, по данным Национального банка Молдовы (НБМ).

С другой стороны, в конце этой недели евро подешевеет на один бан, его официальная цена составит 20 леев 07 банов. Дешевле на один бан будет и российский рубль, для него установлен курс в 27 банов, передает МОЛДПРЕС.

Курс румынского лея и украинской гривны останется неизменным - 4 лея 21 бан и, соответственно 68 банов.

По данным НБМ, в апреле текущего года чистое предложение валюты от физических лиц превысило на 24,4% чистый спрос на валюту от экономических агентов. Степень покрытия чистого спроса на валюту чистым предложением валюты составила 124,4%. В то же время, в апреле молдавский лей обесценился в среднем на 2,9% по отношению к доллару.