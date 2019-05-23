Майя Санду и Андрей Нэстасе не по-европейски агрессивные: в своих речах они призывают к ненависти и нападкам в адрес их политических оппонентов

Лидеры тандема ПДС-ППДП Майя Санду и Андрей Нэстасе называют тебя политиками, которые пытаются очистить политический класс Республики Молдова.

Выставляют себя законопослушными, учат всех неподкупности, честности, порядочности. Личные упражнения самолюбования Майи Санду и Андрея Нэстасе дополняют оды сотен троллей тандема ПДС-ППДП, которые заполонили социальные сети. Оды и дифирамбы дублируют оскорбления в адрес тех, кто осмеливается не быть восхищенным Майей Санду и Андреем Нэстасе, пишет Politics.MD. На протяжении избирательной кампании выступления этих двух политических лидеров, которые претендуют на попытку изменить Республику Молдова, сопровождались агрессией. В своих речах они призывают к ненависти и нападкам в адрес их политических оппонентов. «Олигархи, воры, бандиты, сутенеры, криминальный режим, криминальная власть, эти индивидуумы, преступники, наемники, диктатура, этот преступник, больной разум этого индивидуума, олигархическая власть, аморальные люди, уголовники, коррумпированная власть, коррупционеры, скунсы, Обманщик из Грозешть, Дьявол»,- это любимые выражения из словарно-политического запаса Майи Санду, Андрея Нэстасе и их заместителей. Promo Lex, организация, которая наблюдала за избирательным процессом, призвала конкурентов избегать грубых выступлений, призывающих к агрессии и ненависти. Однако ПДС и ППДП переступили через призыв гражданского общества. В итоге Майя Санду и Андрей Нэстасе отказались принимать правила цивилизованного политического поведения, согласно европейским нормам. Отсюда становится ясно, что Майя Санду и Андрей Нэстасе лишь притворяются европейцами. А их реальное лицо - Homo Sovieticus.

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