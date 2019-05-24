Реальная угроза наводнения существует в районе Штефан-Водэ

Премьер-министр Павел Филип провел вчера вечером заседание в связи с опасностью наводнений в результате проливных дождей в районе Штефан-Водэ, особенно в прилегающих к Днестру населенных пунктах. Из-за дождей последних дней существует риск прорыва дамб в этой зоне. В то же время ожидаются новые осадки.

Как сообщили в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу, в Паланке уже начались работы по укреплению защитных дамб. Нужно оценить ситуацию и принять необходимые меры и в населенных пунктах Крокмаз, Рэскэец Векь, Олэнешть, Пуркарь и Талмаза. По словам ответственных лиц, во всех подверженных риску наводнений селах созданы местные чрезвычайные комиссии. Наиболее проблематичным сектором является плотина между селами Тудора и Крокмаз, которую следует укрепить, передает МОЛДПРЕС.

Премьер-министр подчеркнул большую важность предотвращать ситуации риска. Он распорядился создать кризисную ячейку, которая будет эффективно управлять и координировать ситуацию. "Необходимо совместное, скоординированное вмешательство, как можно быстрее начать работы по укреплению плотин в подверженных риску населенных пунктах", - сказал Павел Филип.

Премьер потребовал также мобилизовать необходимые силы личного состава армии и карабинеров для незамедлительного начала ремонта и укрепления защитных дамб, чтобы они могли противостоять возможному повышению уровня воды. Всего будет мобилизовано около 300 человек: военнослужащих, карабинеров, лесников, строителей и дорожных работников и более 10 единиц специальной техники. Сегодня утром кризисная ячейка соберется на заседание, чтобы спланировать мероприятия и действия, которые надлежит предпринять.