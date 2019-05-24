Самое одинокое дерево на земле: акация Тенере

На десятки километров вокруг не было ничего, кроме раскаленного песка. Дерево росло в пустыне, в самом центре Нигерии, став настоящей загадкой для ученых. Рассказываем историю самого одинокого дерева мира.

В переводе с языка народа, населяющего нигерийский район Тарка, слово "тенере" означает "обособленная зона". Так и есть. Основные дороги огибают этот суровый край площадью 1300 км², где нет ничего, кроме песка и ветра. Единственная трасса, что проходит в регионе, ведет из города Агадес в другой — Бильму. Тут и росло дерево, завидев которое проезжающие кричали: "Тафагаг!" И хотя на местном диалекте это означает "акация", в бескрайнем море песка слово имело тот же смысл, что и "Вижу землю!" где-нибудь в Тихом океане, передает Униан.

Десятилетиями Тенере был настоящим маяком для проходящих караванов. Местные почитали его. А ученые в 1930 году решили исследовать. И выяснили, что корню трехметровой акации уже около 300 лет, ствол же мог меняться до трех раз.Но как оно вообще могло вырасти здесь и чем живет? Туареги давно ответили на этот вопрос — благодаря богу грома и молнии Адобу, что превратил в дерево одного непокорного, но стойкого юношу.