Все 60 спутников Илона Маска подключились к Сети

Все 60 спутников, выведенных Falcon 9 на орбиту, подключились к интернету. По словам главы компании SpaceX Илона Маска, все устройства сейчас онлайн. Об успешном развертывании и подключении к Сети Маск сообщил в Twitter.

Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, которая должна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Проект реализуется с 22 февраля 2018 года — тогда на орбиту были выведены два тестовых спутника. Всего для Starlink Маск намерен запустить порядка 12 тысяч спутников, передает 360.

Falcon 9 была запущена с мыса Канаверал 24 мая в 05:30 по московскому времени. Первая ступень ракеты успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.