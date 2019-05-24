В Бубуечах установили оборудование для изучения пчеловодства

В профессиональной школе в Бубуечах установили оборудование для изучения пчеловодства. На модернизацию учебного процесса потратили 350 тысяч леев. Деньги предоставило Агентство США по международному развитию.

В профшколе уже есть 40 вертикальных ульев. В один из них установили камеру видеонаблюдения.

"Мы можем видеть, что там происходит, в том числе и зимой. Мы наблюдаем за активностью пчел, за ходом их зимовки", - сказал преподаватель Евгений Голубаш.

Оснастили учебное заведение и оборудованием для изготовления рамок для ульев.

"Раньше их делали из дерева, забивали молотком гвозди. Получалось не всегда хорошо. Гвозди попадали мимо, дерево трескалось. Сейчас на этом аппарате стало значительно проще делать рамы".

"На изготовление рамок уходило очень много времени. Процесс трудоемкий, а качество - низкое. Благодаря USAID мы смогли приобрести это современное оборудование".

Директор школы говорит, что учащимся стало еще интереснее изучать профессию пчеловода.

"Имеющееся у нас оборудование сильно устарело. После приобретения нового, значительно выросла мотивация учеников, появился интерес к практическим занятиям", - отметила директор профшколы Зинаида Сажин.

Проект модернизации предусматривает дальнейшее обновление оборудования учебной лаборатории.

"В будущем году мы намерены приобрести оборудование для изготовления самих ульев. Будем создавать свою линию для упаковки. Но для этого нужно будет провести соответствующее исследование, подготовить санитарные и гигиенические условия", - добавил специалист проекта USAID Олег Степка.

В профшколе в Бубуечах профессии пчеловода обучаются 50 человек.