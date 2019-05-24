Нападки на прессу, которые позволяет себе Нэстасе, вызывают у людей антипатию

Нападки на журналистов, которые позволяет себе экс-прокурор в период режима коммунистов Андрей Нэстасе, вызывают у людей антипатию.

Граждане критикуют агрессию Нэстасе в отношении неугодной ему прессы. По их мнению, посаженный сын беглого преступника Виктора Цопы ведет себя неадекватно, что недопустимо для депутата.



"Ни один депутат не должен нарушать права журналиста. Благодаря работе репортеров мы знаем, что происходит в парламенте, у президента. А он ведет себя так, что люди над ним смеются".

- Конференция уже закончилась. Пожалуйста уходите.

- Господин Нэстасе, что вы делаете? Мы уходим, почему вы меня толкаете?

- Я вас не толкаю, у нас другое мероприятие.

Люди говорят, что поступки Нэстасе можно объяснить невоспитанностью и эмоциональной нестабильностью.

"Он хочет, чтобы все вышло так, как он желает. Ведет себя, как упрямый ребенок, которому мать не дает то, что он хочет, а он делает все, чтобы это получить".

"Я считаю, что ему надо отступить. Сорвалось слово, попроси прощение. Это все из-за отсутствия воспитания. И тогда никакие институты и факультеты не помогут. Если нет воспитания и любви, все эти дипломы ни к чему".

"Если бы это был его телеканал, Нэстасе, конечно, никого оттуда бы не толкал. Это все, на что он способен. Так он воспитан".

3 мая, в день свободы печати, медийные НПО включили Андрея Нэстасе в список недругов прессы. Его фотографию разместили на панно, установленном перед парламентом. Так журналисты отреагировали на поведение Нэстасе на одной из пресс-конференций, где он оскорбил главного редактора телеканала Prime TV Анну Ботнарюк.

- Скажите, пожалуйста, вы с какого телевидения?

- Prime и...

- Как вас зовут?

- Скажите, как вас зовут?

- Вы знаете, как меня зовут.

- Представьтесь.

- Госпожа Санду, вы можете ответить на вопрос?

Позднее Андрей Нэстасе жестко раскритиковал медийные НПО за то, что они включили его в список недругов прессы.