"ZDOB ȘI ZDUB" выпустили новую песню

Новую песню презентовала группа Zdob şi Zdub своим поклонникам. Называется она Lupul solitar - Волк-одиночка. Она войдет в новый альбом Bestiarium, над которым сейчас работают музыканты.

"Ребята вдохновились сказками, персонажами из сказок и символичными животными, такими как лев, медведь, а теперь еще и волк. Так и появилась идея написать композицию о сильном символе в истории нашего края, начиная со времен даков, который представляет собой волк", - сказала PR-менеджер группы Zdob şi Zdub Корина Каиряк.

В скором времени выйдет и видеоклип. А до конца года здубы планируют выпустить новую долгожданную пластинку. Bestiarium включит в себя 12 песен.

"Пока же группа выпускает синглы, композицию за композицией, и выкладывает их в интернет, чтобы публика могла их послушать и прочувствовать. А когда выпустят альбом, поклонники придут на концерты, уже зная репертуар", - добавила Корина Каиряк.

В июне Zdob şi Zdub обещают представить еще один видеоклип с участием музыкантов из Мали.