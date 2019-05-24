Петиция за отставку Зеленского набрала более 40 тысяч подписей

Недовольные нынешним президентом, жители Украины подписали петицию об отставке Владимира Зеленского.

Петицию зарегистрировали 22 мая, ее подписали уже свыше 40 тысяч человек. Люди недовольны тем, что глава государства свои интересы выдвигает как общественные.

Кроме того, подписавшие петицию утверждают, что более 70% граждан Украины не голосовали ЗА Зеленского, а ПРОТИВ Петра Порошенко.

Глава соседней страны в свою очередь сообщил, что петицию рассматривать не собирается, так как законом предусмотрены иные основания для прекращения полномочий президента.