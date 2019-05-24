В Техасе огромный торнадо сняли на видео

Воронку огромных размеров сняли очевидцы из движущегося автомобиля. Америка не первый день страдает от смерчей.

В США очевидцы сняли на видео гигантскую воронку торнадо. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Associated Press.

На кадрах видно, как из черного неба опускается огромный смерч и движется по земле. Ролик снят в округе Липскомб американского штата Техас из движущегося авто, объезжающего воронку торнадо с разных сторон, передает Корреспондент.

Смерчи бушуют в центральных штатах США уже четвертый день подряд.