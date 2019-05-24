Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей. Об этом говорится в расследовании, опубликованном изданием Motherboard.
Внутренний программный инструмент под названием SnapLion позволяет просматривать данные о местоположении, сохранённые публикации, номера телефонов и адреса электронной почты. По словам бывшего сотрудника Snapchat, несколько раз его коллег ловили на использовании SnapLion в личных целях, передает Вести.
Всего журналисты Motherboard поговорили с четырьмя бывшими сотрудниками Snapchat и одним нынешним, который подтвердил существование SnapLion. Неясно, продолжают ли его использовать до сих пор и если да — то в каких целях. Официальные представители владельца мессенджера — Snap Inc. — пока не прокомментировали расследование.
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