Молдова вошла в десятку европейских стран с недорогим проживанием

Эксперты выяснили, в каких европейских странах находятся самые дешевые отели. Высчитывалась средняя стоимость одной ночи в четырехзвездочной гостиницы.

Самые дешевые отели оказались в Северной Македонии – ночь там обойдется в 30 долларов. На втором месте Албания 32 доллара, на третьем – Босния и Герцеговина, передает Вести.

В десятку стран с недорогим проживанием вошли Молдова, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и Великобритания. Последняя – благодаря множеству небольших городов и деревень с недорогими отелями, говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip.

Самые же дорогие отели оказались в Монако, где средняя стоимость проживания составила 355 долларов за ночь.

В тройку вошли Исландия и Лихтенштейн – 170 долларов и 155 долларов соответственно. В десятке оказались Дания, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Ирландия и Греция.