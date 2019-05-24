На границе с Молдовой у водителя автобуса нашли картины

С целью определения, имеют ли они ценность, художественные произведения были изъяты правоохранителями Молдовы.

Пограничники и таможенники Украины и Молдовы в общем пункте пропуска Паланка–Маяки–Удобное 23 мая обнаружили пять картин неизвестных авторов, передает Корреспондент.

Как сообщает сайт Госпогранслужбы, во время проверки автобуса на молдавской регистрации, следовавшего из Молдовы в Украину, погранично-таможенная украино-молдавская осмотровая группа в сумке водителя обнаружила пять полотен с подписями разных авторов.

Мужчина - гражданин Молдовы, пояснил, что приобрел произведения искусства на одном из рынков Кишинева и намеревался привезти их в Украину.

Поскольку иностранец не имел никаких документов о происхождении картин, и с целью определения, имеют ли они ценность, художественные произведения были изъяты правоохранителями Молдовы.