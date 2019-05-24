Мечта приемного сына жительницы Оргеевского района сбылась. Благодаря фонду Влада Плахотнюка "Эдельвейс" Илья получил в подарок велосипед. С просьбой в фонд обратилась опекун десятилетнего мальчика Клавдия Кожокарь.
"У него аллергия, астма. Было много трудностей. Сейчас намного лучше. Мы очень хорошо ладим. Он послушный, хорошо учится. Бросается мне на шею: мама, я тебя люблю. Трудолюбивый, все умеет делать, приносит воду, еду", - сказала опекун Клавдия Кожокарь.
Биологическая мать бросила Илью, когда ему было три года.
"Раньше мать приезжала раз в три месяца, теперь раз в год. Давно не говорили. Она не звонила ни на Новый год, ни в его день рождения, ни на Пасху", - отметила Клавдия Кожокарь.
Подарок от фонда "Эдельвейс" был для мальчика приятным сюрпризом.
"Мы привезли тебе много подарков. От твоей мамы мы узнали, что ты очень хочешь велосипед. Вот он".
Илья тут же сел на велосипед.
- Ну как, понравилось тебе кататься
- Очень. Немного боялся.
- Почему?
- Боялся, что упаду.
- Велосипед новый. Мне нравится.
Женщину, которая уже семь лет заботиться о мальчике, тоже ждал сюрприз. Ей подарили стиральную машину.
"Большое спасибо. Для нас стиральная машина много значит, всю жизнь о ней мечтала. И вот мечта исполнилась только сейчас, когда мне исполнилось 55 лет", - добавила Клавдия Кожокарь.
"Мы ценим то, что Клавдия старается заменить мальчику и отца, и мать. Она доказывает всем, что чужих детей не бывает, что каждый ребенок заслуживает того, чтобы его любили и о нем заботились. Детство должно быть радостным", - прокомментировала исполнительный директор фонда "Эдельвейс" Лидия Кукош.
Свыше 400 тысяч человек получили помощь от фонда Влада Плахотнюка "Эдельвейс"за восемь лет его существования.
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