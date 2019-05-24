Полицейские задержали вора автомобильных шин

Полицейские задержали 35-летнего жителя Дурлешт, ранее судимого за кражу.

19 мая владелец автомобиля Skoda обнаружил свою машину, припаркованную во дворе дома по улице О. Гибу, без колёс. Мужчина немедленно обратился в полицию. Общий ущерб составил 8 000 леев. Действия вора попали на камеры наблюдения.

Личность подозреваемого была установлена, а колёса были найдены в его доме. Задержанный мужчина признал свою вину, заявив полиции, что собирался продать украденное.

Нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.