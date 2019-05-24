В Молдове объявили "желтый код": ожидаются кратковременные дожди с грозами

В столице сегодня ночью температурный максимум составит 13 градусов.

Завтра, 25 мая, ожидаются кратковременные дожди с грозами во второй половине дня, и 23 градуса тепла и местами шквалы порывами 50-70 км/ч.

В последующие дни температура существенно не изменится, но из-за обильных осадков могут быть перепады в электроэнергии.

Днем температура может колебаться от 21 до 31 градусов, а ночью упадет до 11-17 градусов Цельсии.