Александр Пынзарь, прокомментировал поведение депутата ПДС, угрожавшего карабинерам

Эмоциональным расстройством или попыткой провокации назвал действия депутата ПДС Михая Попшоя во время вчерашних протестов глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу Фабрика. Попшой толкал стражей порядка и угрожал им, передает Publika.

- Что я сделал?

- Не трогайте полицейского.

- А что я сделал?

- Вы его толкали.

- Вы ответите за это в суде. Проблема там, а не здесь. Я депутат парламента Молдовы.

Показать вам удостоверение?

- Не надо мне ничего показывать. Не я вас толкал. И не я говорит, что в этом проблема.

- Тогда в чем проблема?

"Коллега хорошо проинструктирован, он не поддался эмоциям, он вел себя профессионально и рационально, уважительно по отношению к гражданам. С другой стороны, я увидел угрозу. И я думаю, это могло быть или эмоциональное расстройство, или провокация", - сказал глава ГИП Александр Пынзарь.

Накануне лидеры ПДС и ППДП собрали перед зданием правительства несколько десятков людей на протест против повышения цен на горючее. Вскоре несколько сотен молодых людей организовали контр-манифестацию против блока ACUM. Они потребовали от депутатов ПДС и ППДП объяснений в связи со сложившимся в стране политическим кризисом. Полицейские отделили протестующих кордоном. Андрей Нэстасе поспешил спрятаться за спинами стражей порядка.