Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи

Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи.Суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.

Леонардо Санторо был задержан в минувшую среду непосредственно на месте ЧП в Тоскане и находился под арестом. В ходе допросов 35-летнего мужчины, по вине которого произошла серьезная авария, следователи прокуратуры Сиены пришли к выводу, что причиной ДТП стала невнимательность водителя, передает РИА Новости.

Будучи за рулем, он попытался настроить авторадио и отвлекся от ситуации на дороге. Проведенный после аварии тест на наличие алкоголя в крови шофера дал отрицательный результат.

Следствие исключает какой-либо умысел в действиях Санторо. Такой вывод подтверждают и показания двух мужчин, которые на своем автомобиле длительное время на небольшой дистанции следовали за автобусом с туристами и первыми сообщили властям о ДТП.

В итоге причиной аварии, по мнению следственных органов, стала непростительная невнимательность водителя, которая стоила жизни россиянке, работавшей экскурсоводом.

Общее число пострадавших в ДТП в Тоскане составило 37 человек, в их числе граждане РФ, Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии.