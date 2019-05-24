На очистку реки Бык будет направлено 10 млн евро

Кишиневцы и жители Стрэшень вскоре могут избавиться от риска наводнений после очистки реки Бык.

Премьер-министр Павел Филип потребовал от Министерства сельского хозяйства ускорить процедуры разработки проектной документации и воздействия на окружающую среду для очистки реки Бык.

На этот проект румынское правительство ассигнует 10 млн евро, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

"Из-за состояния реки Бык во время проливных дождей по дорогам практически невозможно поехать, сады и огороды затопляются. Это многолетняя проблема как столицы, так и Стрэшень. Местные жители называют ее проблемой номер один", - сказал премьер.

Министерство сельского хозяйства заявляет, что находится в процессе разработки документации с техническими условиями тендеров, связанных с работой в рамках проекта.

"Мы должны сделать домашнее задание, а затем получить деньги на проекты. Начинайте процесс закупок для подготовки проектной документации и воздействия на окружающую среду", - сказал Павел Филип.

По проекту, русло реки Бык будет очищено на протяжении 21 км в Стрэшенском районе и 24 км в столице. Проект постановления, по которому выделенные средства поступят в Кишинэу, находится на заключительной стадии утверждения в правительстве Румынии.

В общей сложности из 100 млн евро безвозмездной помощи Румыния предоставит 15 млн евро на четыре экологических проекта в Республике Молдова. На очистку реки Бык будет направлено 10 млн евро, оставшиеся деньги будут использованы на восстановление экосистем в пойме нижнего Прута, устранение загрязнения подземных вод и сокращение выбросов парниковых газов.