Дети из рыбницкого детского сада отравились "белизной"

Накануне 14 детей из рыбницкого детского сада обратились в местную больницу с признаками отравления. В результате один ребёнок госпитализирован, остальные проходят амбулаторное лечение.

Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе разбирательства установлено, что перед прогулкой 14 из 17 детей пили воду. О том, что она непривычного вкуса, ребята сразу сказали воспитателю.

Оказалось, что незадолго до этого няня налила для очистки в чайник колпачок хлорного раствора "Белизна". После чего, не проверив содержимое сосуда, разлила жидкость по чашкам.

В действиях 45-летней помощницы воспитателя, жительницы с. Красненькое, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. "Халатность". По данному факту проводится доследственная проверка.