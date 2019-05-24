Солдаты приступили к ремонту и укреплению дамб в Штефан-Водэ

300 солдат, карабинеров, строителей и работников лесного хозяйства приступят сегодня к ремонту и укреплению дамб в нескольких населенных пунктах района Штефан-Водэ. Им предоставят свыше десяти единиц спецтехники.

Решение накануне вечером приняло правительство на внеочередном заседании. Его созвал премьер-министр Павел Филип с целью поиска решений по предотвращению наводнений в результате проливных дождей.

В Паланке работы по укреплению дамбы уже ведут. Необходимые меры примут в Крокмазе, Раскаець, Оланештах, Пуркарь и Талмазе. Во всех сёлах, подверженных наводнениям, создали местные чрезвычайные комиссии. Самый проблематичный участок - плотина Тудора - Крокмаз, которой следует уделить особое внимание.

По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, из-за проливных дождей, прошедших в конце прошлой и начале этой недели, были повреждены сотни гектаров посевов. Больше всего пострадали Оргеевский, Дондюшанский, Сынджерейский и Унгенский районы.