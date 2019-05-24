Аналогичные речевки - разная оценка: от креативности до вульгарности

Лидеры ПДС и ППДП и прислуживающая им пресса раскритиковала тексты на плакатах анти-Нэстасе и анти-Санду, с которыми манифестанты пришли вчера к правительству. С СМИ холдинга Цопа-Платона появились материалы, в которых этих манифестантов опускали ниже плинтуса, а их слоганы называли неприличными.

Желто-зелёная пресса забыла однако о слоганах и плакатах, вывешенных на протесте ПДС-ППДП 1 июля прошлого года. Тогда их лозунги были расценены этой же прессой как креативные, вызывающие восхищение в специальных новостях.

"Вставлю голос вам по самое горло!", "У Плахи маленькая писька!", "Канду - ЛОХ!", "Мы заебались!" - и это лишь несколько "креативных" надписей на плакатах, которые позже растиражировали Unimedia, Europa Libera, TV8 и Agora. Спустя всего год после этой "креативной" манифестации ПДС-ППДП, Europa Libera расценивает речевки и плакаты вчерашних манифестантов, почти идентичных 2018, как "ксенофобные и сексистские".

Несколько сотен людей вчера освистали лидеров блока ACUM Майю Санду и Андрея Нэстасе, которые попытались получить политические очки из темы подорожания топлива и некоторых продовольственных продуктов.

Манифестанты кричали "Нэстасе в тюрьму!" и держали плакаты с надписями "Платформа ПОКА". Они пошутили и над мокрыми штанами, в которых в прошлом году был замечен лидеры Платформы ДА на одном из протестов.