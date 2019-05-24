Жительницу Хынчешт приговорили за торговлю людьми

36-летняя жительница Хынчешт проведёт ближайшие 7 лет за решёткой. Её приговорили за торговлю людьми.

В 2016 году она пообещала жертве хорошо оплачиваемую работу в Стамбуле. Но когда девушка прибыла в Турцию, там ее принудили заниматься проституцией. Через три месяца потерпевшей удалось сбежать, и она тут же обратилась в полицию, передает canal 3.

Статистика говорит, что в прошлом году в стране было зарегистрировано 312 случаев торговли людьми. Из общего числа преступлений в суд попали 144 дела, по которым служители Фемиды вынесли 130 приговоров.