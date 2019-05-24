Стало известно имя самой красивой девушки в нашей стране

Новой Мисс-Молдова стала 19-летняя Елизавета Кузнецова из Тирасполя.

Накануне за желанный многими титул соревновались 28 конкурсанток в возрасте от 15 до 24 лет. Победительница получила корону из рук Мисс Молдовы прошлого года Тамары Зарецкой.

"Я очень счастлива, даже не верится, что выиграла. Было трудно, и благодарю всех за поддержку", сказала мисс Молдова-2019 Елизавета Кузнецова.

В этом году титул вице-мисс получили три конкурсантки, в числе которых Вероника Гожан и Феличия Урсан, передает Canal 3.

"Если честно, я очень взволнована, но и счастлива, было нелегко", отметила вице-мисс Ероника Гожан.

"Нас 28 девушек, каждая из нас красива по своему, я не вижу никакой разницы", сказала вице-мисс Феличия Урсан.

Победившая в конкурсе 2016го года Даниела Марин в этот раз стала членом жюри. Девушка признается, что судейство - задача не из легких.

"Самая красивая отличается своим обаянием, харизмой, энергичностью. Особое значение имеет наивная улыбка. Со мной было также, мне тогда члены жюри сказали: Даниела, ты покорила всех своей улыбкой 16-летней девочки", сообщила член жюри Даниела Марин.

Не меньше самих конкурсанток волновались и их родители, которые пришли поддержать своих дочек.

"Поддерживала всех, но больше всего свою дочку".

Организаторы рассказали, что в этом году участниц было больше, чем обычно -28. И что готовились они к конкурсу несколько недель.

"Как правило, бывает от 18 до 24 участниц. Девочки очень много работали над собой, делали видео о занятиях спортом, в пляжном костюме. И все это за короткое время, за две недели они совершили чудеса", отметила организатор Мария Морарь.

В финале конкурсантки вышли на сцену в национальном наряде, спортивном костюме и, конечно же, в купальнике.

Победительница Елизавета Кузнецова получила в подарок квартиру, также она представит нашу страну на конкурсе Miss Мира -2019.