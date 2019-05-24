Мужчина едва не поджег дочь во время заправки автомобиля

Мужчина чуть не поджег свою дочь во время заправки автомобиля. Инцидент, произошедший в мексиканском городе Керетаро, попал на камеру видеонаблюдения. Об этом пишет El Universal.

Во время заправки семилетняя девочка стояла на кузове автомобиля. Из-за статического электричества в какой-то момент на ее одежде вспыхнуло пламя, передает IZ.

Ребенок успел отскочить, а мужчина от неожиданности отбросил шланг, из которого лился бензин, и огонь мгновенно распространился по заправке. Начался сильный пожар, сообщает телеканал "Звезда".

Пострадали два человека. Их госпитализировали.