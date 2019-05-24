Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку.
В ходе выступления у резиденции главы правительства на Даунинг-стрит она признала, что не может договориться с членами Палаты Общин о порядке выхода страны из Евросоюза, передает euronews.
"Теперь мне ясно, что новый премьер-министр должен возглавить этот процесс и это будет соответствовать интересам страны.Поэтому сегодня я объявляю, что ухожу в отставку с поста лидера Консервативной и Юнионистской партии в пятницу 7 июня, чтобы к этому времени можно было выбрать преемника"-Тереза Мэй.
Тереза Мэй подчеркнула, что для неё было очень важно завершить процесс выхода Великобритании из Евросоюза.
"Я сожалею и всегда буду глубоко сожалеть о том, что не смогла реализовать "брексит"", — говорила она.
Своего преемника она предупредила о том, что эта работа будет сложной: "Чтобы добиться успеха, [мой преемник], он или она должна будет найти консенсус в парламенте, — сделать то, что мне не удалось. Такой консенсус возможен лишь в случае, если все участники обсуждения будут готовы к компромиссу".
В завершение своего выступления глава британского правительства обратилась к согражданам со словами благодарности. Она назвала свою работу на посту премьер-министра "величайшей честью в жизни". В конце, когда Мэй говорила о любви к стране, голос её дрожал.
"Я ухожу, не испытывая негативных эмоций, но с огромной и непоколебимой благодарностью за предоставленную мне возможность служить стране, которую я люблю."Тереза Мэй премьер-министр Великобритании
Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта, но из-за затянувшихся споров в Лондоне о соглашении с Брюсселем "брексит" отложили на 31 октября.
"To have had the opportunity to serve the country I love"— On Demand News (@ODN) May 24, 2019
Theresa May announced that she will be resigning on 7th June.
At the end of the statement, May's voice broke before turning away to enter 10 Downing Street.
#TheresaMay pic.twitter.com/o9XP6ALwDM
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