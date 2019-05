В ходе выступления у резиденции главы правительства на Даунинг-стрит она признала, что не может договориться с членами Палаты Общин о порядке выхода страны из Евросоюза, передает euronews.

"Теперь мне ясно, что новый премьер-министр должен возглавить этот процесс и это будет соответствовать интересам страны.Поэтому сегодня я объявляю, что ухожу в отставку с поста лидера Консервативной и Юнионистской партии в пятницу 7 июня, чтобы к этому времени можно было выбрать преемника"-Тереза Мэй.

Тереза Мэй подчеркнула, что для неё было очень важно завершить процесс выхода Великобритании из Евросоюза.

"Я сожалею и всегда буду глубоко сожалеть о том, что не смогла реализовать "брексит"", — говорила она.

Своего преемника она предупредила о том, что эта работа будет сложной: "Чтобы добиться успеха, [мой преемник], он или она должна будет найти консенсус в парламенте, — сделать то, что мне не удалось. Такой консенсус возможен лишь в случае, если все участники обсуждения будут готовы к компромиссу".

В завершение своего выступления глава британского правительства обратилась к согражданам со словами благодарности. Она назвала свою работу на посту премьер-министра "величайшей честью в жизни". В конце, когда Мэй говорила о любви к стране, голос её дрожал.

"Я ухожу, не испытывая негативных эмоций, но с огромной и непоколебимой благодарностью за предоставленную мне возможность служить стране, которую я люблю."Тереза Мэй премьер-министр Великобритании

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта, но из-за затянувшихся споров в Лондоне о соглашении с Брюсселем "брексит" отложили на 31 октября.

"To have had the opportunity to serve the country I love"



Theresa May announced that she will be resigning on 7th June.



At the end of the statement, May's voice broke before turning away to enter 10 Downing Street.



#TheresaMay pic.twitter.com/o9XP6ALwDM