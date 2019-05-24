34-летний мужчина пытался ограбить столичную школу

Неудачное ограбление столичной школы. Вор проник в здание школы "Ливиу Деляну" через окно, пытаясь ее ограбить, а вот выбраться из здания ему так и не удалось.

Прыгнув из окна, он приземлился прямо на сцену актового зала, а на утро его там обнаружили хореографы.

В результате попытки ограбления, вор получил перелом руки.

Согласно полученным данным, мужчине 34 года. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.