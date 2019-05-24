"Рэмбо" в Каннах: Сталлоне представил последнюю часть легендарного боевика

Съемки киноленты "Рэмбо V: Последняя кровь" закончились несколько месяцев назад, а на экраны она попадет ближайшей осенью.

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне представил последний фильм о ветеране войны во Вьетнаме Джоне Рэмбо на Каннском кинофестивале.

Съемки боевика "Рэмбо V: Последняя кровь" закончились несколько месяцев назад, а на экраны она попадет ближайшей осенью.Сталлоне играет главную роль. На этот раз Сталлоне выступил не только главным актером проекта, но также написал его сценарий и занимается продюсерской работой, передает УНИАН.

По сюжету ветеран Джон Рембо доживает свои дни на ферме, но ему опять приходится вспомнить о боевом опыте, когда он узнает о банде, похищающей женщин для продажи в сексуальное рабство. Первый фильм о Рэмбо был снят в 1982 году. При бюджете в $15 млн лента набрала в прокате $125 млн.