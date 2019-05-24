Исследователи из Университета Тампере впервые показали, что тромбы пациентов, перенесших инфаркт миокарда в большом количестве содержат ДНК патогенов из полости рта. Это исследование является частью исследовательского проекта в университете Тампере, где ученые в течение десяти лет изучали влияние бактериальной инфекции на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследовательская группа ранее уже показала, что одни и те же одонтогенные (связанные с ротовыми инфекциями) бактерии присутствуют в аспиратах тромбов внезапно умерших пациентов и артериальной крови пациентов с инфарктом миокарда и разрывом церебральных аневризм, а также в аспиратах тромбов пациентов с венозным тромбозом нижних конечностей, передает Вести.
На этот раз исследователи с помощью ПЦР-диагностики проанализировали тромбы, которые были удалены у 75 пациентов с инфарктом в рамках неотложной терапии. Диагностика показала, что 79% аспиратов содержали ДНК бактерий из полости рта.
Присутствие Streptococcus viridans, в основном группы Streptococcus mitis было обнаружено в 84% образцов. Среднее относительное количество ДНК бактерий Streptococcus было в 10 раз выше по сравнению с контрольными образцами крови тех же пациентов.
В полости рта эти стрептококки относительно безвредны, но при попадании в кровоток они могут вызывать, среди прочего, инфекции клапанов сердца. Бактерии стрептококка способны напрямую связываться с различными рецепторами тромбоцитов, делая пациента более склонным к образованию тромбов.
Исследования показывают, что здоровье полости рта и хорошая гигиена имеют гораздо большее значение для здоровья, чем думали раньше, и что нелеченные инфекции зубов и десен могут привести к серьезным повреждениям здоровья или даже к смерти.
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