Миссия наблюдателей ОБСЕ за парламентскими выборами 24 февраля придерживается изначального вывода предварительного отчета. А именно о том, что "парламентские выборы 24 февраля 2019 были конкурентоспособными, а фундаментальные права в целом были соблюдены.
Большинство аспектов, касающихся выборов, были прозрачными и профессиональными. Голосование было оценено позитивно, а работники избирательных участков столкнулись со сложностями при составлении протоколов в результате введения новой избирательной системы и одновременной организации референдума".
Таковы выводы и финальный отчет, с пояснением некоторых аспектов избирательного процесса, сбора подписей и регистрации кандидатов, избирательной кампании, дня голосования и т.д.
Законодательный нормы в целом обеспечивают адекватную основу для проведения демократических выборов. Большинство технических аспектов выборов были организованы профессионально и прозрачно на всех уровнях.
Впервые специальные избирательные участки были открыты и на левом берегу Днестра. Кроме того, в отчете ОБСЕ отмечается, что власти открыли 123 избирательных участка в 37 странах, а число избирательных участков возросло по сравнению с прошлыми выборами.
В числе позитивных моментов эксперты ОБСЕ отметили и качество избирательных списков. Они похвально отмечают, ЧТО ЦИК зарегистрировал в избирательной гонке все 14 партий и избирательный блок, которые подали документы.
В целом была соблюдена и рекомендация о том, что 40% кандидатов по спискам должны быть женщинами. Так из 632 кандидатов по национальным округам (партийным спискам), 264 были женщинами. Однако, международные наблюдатели обращают внимание, что лишь 49 женщин входили в первую десятку позиций в списках. Из 320 кандидатов, зарегистрированных в округах, 67 были женщинами.
В контексте этого, в отчете отмечается, что требования в отношении женщин-кандидатов в одномандатных округах должны были составлять в два раза меньше подписей для регистрации в гонке. Все же эксперты ОБСЕ отметили сложности в процессе сбора подписей, ведь один гражданин имеет право лишь единожды отдавать свою подпись за одного кандидата. Наблюдатели советуют отменить эту норму.
Что касается кампании, международные наблюдатели считают, что она покрывала всю страну.
"Она стала более активной по мере приближения дня голосования, но, в то же время, негативная риторика и переход на личности выросли. Основные обращения в кампании касались проблемы трудовых мест, социальной защиты, пенсий, миграции, борьбы с коррупцией и экономических тем. Конкуренты коцентрировались больше всего на представлении программы на национальном уровне. В то же время, отмечается, что геополитические темы затрагивались меньше. Кокнуренты не ставили акцент на темах равенства полов, этнических меньшинств, за исключением статуса русского языка."
Эксперты отмечают также, что, несмотря на несколько инцидентов с применением насилия, в целом кампания прошла мирно.
В числе нарушений в ходе кампании были выялены незаконное размещение предвыборных плакатов, уничтожение избирательных материалов конкурентов, незаконный доступ в общественные места и оскорбительная речь.
Полиция возбудила 82 административных протокола за незаконное размещение агитационного материала и еще 7 - за повреждение постеров и баннеров.
В финальном отчете о мониторинге выборов дается и множество рекомендаций властям.
Чтобы избиратели могли свободно осуществлять свое право на голосование, без давления, ОБСЕ рекомендует расширить зону запрета избирательной пропаганды не только внутри избирательных участков, но и вблизи них на время голосования.
Власти должны приложить усилия для улучшения качества избирательных список и исключать из них людей, находящихся или умершихся загранией. После консультаций с национальными меньшинствами, власти должны внедрить механизмы по мотивации к участию в выборах и общественной жизни этнических меньшинств. Кроме того, на все избирательные участки должен быть доступ для избирателей с ограниченными возможностями.
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