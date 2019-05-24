В Кишиневе Европейский день пограничника отметили сдачей крови

Отметили Европейский день пограничной полиции, сдав кровь. Шестой год подряд молдавские пограничники отмечают праздник участием в социальной акции. В этом году к ней присоединились более 600 сотрудников учреждения.

"Сдаем, потому что здоровы и хотим помочь людям, которые действительно нуждаются в помощи."

"Я сдавал и раньше, уже шестой год. Это полезно для здоровья. Кроме того, мы помогаем другим людям."

"Мы должны делать добро и по возможности спасать жизни других. Уже второй раз сдаю."

Принял участие в акции и глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь.

"Я уже третий год подряд участвую в этой акции. И отец мой был донором крови, и я тоже, и ребенок мой тоже будет следовать нашему примеру. Эта кровь кому-то нужна. В Пограничной полиции много сотрудников с очень редкой группой крови, поэтому они в числе первых сдали кровь", - сказал Френдолин Лекарь.

Пограничники, сдавшие кровь, получили два выходных. Также им вручили пакет с продовольствием.

"После сдачи крови организму нужно восстановиться. Здесь сушеный чернослив, яблочный сок, кабачки и рыбные консервы."

Подобные акции прошли в Кагуле, Единцах, Унгенах, Штефана-Водэ, Сороках и Кантемире.