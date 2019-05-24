На Ботанике вновь откроется детский сад №79

Детский сад №79 в столичном секторе Ботаника, находящийся в запустении уже почти 13 лет, будет отремонтирован, а с 1 октября он сможет принять почти 180 детей. Ремонтные работы начались на этой неделе и будут завершены к 15 сентября.

Исполняющий обязанности примара Руслан Кодряну, посетивший сегодня ремонтируемый детсад, сообщил журналистам, что в его окрестностях находятся три детских сада, и все переполнены. „Открытие нового детского сада мы сочли задачей первостепенной важности. Рядом находится строительная площадка на несколько сотен квартир, где будет очень много детей. Мы рады большому количеству детей, но мы должны создать им условия”, - сказал градоначальник, передаёт IPN.

Начальник Управления образования, молодёжи и спорта сектора Ботаника Ион Мустяцэ сообщил, что этот детсад был сдан в эксплуатацию в 1964 году. В качестве учреждения раннего образования он работал до 1999 года. С тех пор и до 2007 года он был частной школой, а потом здание было заброшено.

На ремонт здания, его оснащение и благоустройство территории выделено 8,6 миллиона леев. Детский сад смогут посещать и дети ясельного возраста, начиная с двух лет.