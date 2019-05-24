В Демпартии опровергли информацию об инсульте у Плахотнюка

Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк находится в отличной форме и работает с командой на благо граждан, чтобы они не пострадали в результате действий некоторых безответственных политиков.

Так прокомментировал пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь слухи, которые распространяют подконтрольные блоку ACUM средства массовой информации. В частности они написали, что лидер демократов перенес инфаркт.

"Мы требуем, чтобы пропагандисты треста Jurnal, публикующие ложь, а также медийные организации, которые ее распространяют, опровергли эти сведения, - отметил Гамурарь в фэйсбуке.

Слухи о Владе Плахотнюке появились и в социальных сетях. Распространяют их лидер ППДП Андрей Нэстасе и его коллега по партии Мария Чобану.

В одной из публикаций, председатель Платформы достоинства и правды заявил, что получил информацию от масс-медиа, которые контролирует его посаженный отец беглый олигарх Виктор Цопа.