При пожаре в торговом центре в индийском городе Сурат штата Гуджарат погибли по меньшей мере 15 человек, еще несколько пострадали, сообщает газета India Today со ссылкой на полицию.
"Число погибших может вырасти", — заявил представитель городской полиции Сатиш Кумар Мишра, передает РИА Новости.
Возгорание возникло на втором этаже комплекса Taxshila. По данным издания, на третьем и четвертом этажах находится центр обучения. На видео с места происшествия видно, как люди выпрыгивают из здания, чтобы спастись. Начато расследование.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что переживает из-за происходящего в городе.
"Мои мысли сейчас с семьями погибших. Пусть раненые быстро поправятся", — написал он в Twitter.
Местные власти заявили, что родственникам погибших окажут финансовую помощь.
#SuratFire: Surat Police Commissioner Satish Sharma has confirmed that at least 15 people are dead and the death toll is expected to rise. Fire at Takshshila complex in Sarthana; Actions will be taken against responsible: Police Commissioner. @ahmedabadmirror @CP_SuratCity pic.twitter.com/svreWsCn4Q— Jignesh Vora (@JigneshMIRROR) May 24, 2019
At least 15 students confirmed dead in tuition class fire in #Surat Students seen jumping off Takshashila Complex as fire & smoke engulfs illegal construction on roof of building. CM @vijayrupanibjp announces Rs4 L compensation for each family of deceased. @ahmedabadmirror pic.twitter.com/toUgt7FfzT— Jignesh Vora (@JigneshMIRROR) May 24, 2019
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