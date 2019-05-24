Выборы в Европейский парламент: что нужно знать жителям молдовы с румынским гражданством

В Молдове тоже завершаются последние приготовления к европейским выборам.

В столицу уже доставили бюллетени трех типов - для выбора депутатов Европарламента и для консультативного референдума, который проходит в Румынии в это же воскресенье.

"Голосование будут проходить на тех же участках с семи утра до девяти вечера. Избиратели будут сами решать - участвовать ли только в выборах или в референдуме тоже. Для голосования на референдуме избиратели получат по два бюллетеня. Нужно высказаться по обоим вопросам", - отметил посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ.

Для граждан Румынии за рубежом откроют 441 избирательный участок. В Молдове будет 36 - почти впятеро больше, чем в 2014 году.

"Это увеличение свидетельствует об интересе румынских граждан в Молдове к избирательным процессам в Румынии. Румынские граждане, включенные в списки других стран ЕС, смогут выбирать представителей Румынии в Европараламенте, написав заявление об отказе от множественного голосования", - продолжил Даниел Ионицэ.

Баллотируется в евродепутаты и один кандидат из Молдовы. В последний день кампании Юрий Лянкэ рассказал о приоритетах.

"Важной частью моего мандата будет возвращение Молдовы в повестку Евросоюза, поддержка европейской перспективы республики и ее доступ к фондам, предоставляемым до вступления в ЕС", - сказал кандидат в депутаты Европарламента Юрий Лянкэ.

В Европейском парламенте - 751 депутат. Румынию представляют 32.