СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.

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