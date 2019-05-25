Вблизи Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем в субботу вблизи японской столицы, сообщает главное метеорологическое агентство страны.

Подземные толчки были зафиксированы в 15.20 по местному времени (09.20 по Молдове) в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров, передает РИА Новости.

В различных районах японской столицы ощущались толчки силой 3-4 балла. Информации о пострадавших и возможном ущербе в результате землетрясения не поступало.