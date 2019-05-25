Взрыв в Лионе: следствие не исключает террористического сговора

Прокуратура Парижа расследует обстоятельства взрыва на пешеходной улице в Лионе и не исключает версию "террористического сговора". Об этом в пятницу, 24 мая, заявила министр юстиции Франции Николь Беллубе, передает радио France Info.

"Подразделение прокуратуры Парижа, ответственное за борьбу с терроризмом, открыло расследование по статье "террористический сговор", но нужно дождаться результатов расследования, порученного управлению судебной полиции", − отметила Беллубе.

Она также подчеркнула, что пока рано квалифицировать происшествие как теракт, передает Корреспондент.

По данным властей, взрывное устройство было не очень мощное, и ранения пострадавших оказались "касательными и довольно легкими".

Отмечается, что полиция вычислила маршрут, по которому передвигался подозреваемый. Согласно записи с камер видеонаблюдения, он прибыл на место на велосипеде и оставил посылку, которая затем взорвалась.

Мужчина был в темных очках, черном свитере и светлых шортах, его возраст 30-35 лет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям.