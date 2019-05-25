Второй день свадьбы Каменских и Потапа: застолье и народные песни

Свадьба звезд украинского шоу-бизнеса Насти Каменских и Потапа продолжилась на следующий день после пышного торжества. На видео, которое появилось в аккаунте фанатов украинской певицы, показан второй день застолья.

Из него можно понять, что второй же день свадьбы пара празднует с гораздо меньшим размахом. Застолье новоиспеченные муж и жена устроили в кругу семьи и близких друзей, передает Корреспондент.

На записи молодожены целуются под крики "Горько!". На них уже нет костюма и шикарного платья. Каменских одета в белые джинсы и футболку, Потап - в шортах и футболке спортивного бренда.

Также Настя Каменских поделилась видео, где она вместе с близкими поет украинские песни за столом. В частности, звучат Червона рута и Чому Розплетена Коса.