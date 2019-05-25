Павел Филип посетил ферму предпринимателя, который вылил тонну молока перед мэрией Кишинева из-за того, что нигде не может реализовать свою продукцию. Костел Стрэжеску из села Покшешты Оргеевского района рассказал премьеру о своем отчаянном положении.
За помощью к правительству фермер обратился в фейсбуке. Местные власти запретили продавать молоко на стихийных рынках столицы, а цена для посредников не окупает затрат.
"Мы вынуждены сами продавать продукцию. Если сдавать молоко на предприятие, то мы остаемся без доходов. Закупочные цены очень маленькие – всего пять леев", - сказала администратор фермы Анжела Стрэжеску.
Ферму семья Стрэжеску основала четыре года назад, вернувшись с заработков из-за рубежа.
- Сначала завели 18 коров. За четыре года расширили производство.
- Коров разводили или покупали?
- И покупали, и разводили.
Сейчас у фермера сто коров молочной Голшти́нской породы.
"Некоторые коровы этой породы дают по 50-60 литров молока. Многое зависит от того, как мы их кормим. Бывает и до тонны молока в день. Процесс доения механизирован, но иногда доим и сами", - сказала Анжела Стрэжеску.
На развитие фермы уже потратили 10 миллионов леев. Три миллиона в качестве субсидий предоставило государство. Предприниматели хотят получить возможность выгодно продавать готовую продукцию.
"Необходим проект, который позволит правительству, министерству сельского хозяйства, лучше взаимодействовать с местными властями, чтобы достичь равновесия между производителями и продавцами, чтобы можно было создавать достаточно торговых точек для всех производителей", - сказал фермер Костел Стрэжеску.
Премьер Павел Филип заверил, что ситуацию изучат и найдут оптимальное решение данной проблемы.
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