Эксперты назвали причину сокращения объема денежных переводов из-за рубежа

Объем денежных переводов из-за рубежа сокращается. Эксперты предполагают, что это снижение связано с возвращением граждан Молдовы из-за рубежа, в том числе из России, где происходит девальвация рубля.

По данным Национального банка, в первые четыре месяца текущего года объем денежных переводов составил чуть больше 380 миллионов долларов, во снижением почти на четыре процента по сравнению с тем же периодом 2018-го. При этом стоить отметить, что в апреле зарегистрировали рост денежных переводов примерно на шесть процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Больше всего средств, свыше 45%, переводят из стран Европейского Союза. Пятая часть поступает из СНГ. Доля денежных поступлений из других государств составила около трети.

Больше всего денег граждане Молдовы по прежнему присылают из России - почти 23 миллиона долларов. Из Израиля отправили 20 миллионов долларов, из Италии - 13. Переводы из США превысили восемь миллионов долларов, а из Германии - семь с половиной.

В евро осуществляют больше половины переводов. Около 40% средств перечисляют в долларах США. Доля переводов в рублях не превысила 4,7%.