Большинство столичных детсадов будут работать в течение лета в специальном режиме

Учреждения раннего образования столицы будут работать в течение лета в специальном режиме, в целях уменьшения количества функциональных детских садов. Так, начиная с 3 июня, деятельность в 123 детских садах из 159 будет поэтапно приостановлена.

По данным муниципалитета, в период прекращения деятельности одного из учреждений раннего образования в секторе определен отдельный детский сад, чтобы все дети, родители которых потребовали посещения на этот период, были институционализированы. Родители должны подать соответствующее заявление в детский сад, посещаемый ребенком, без необходимости его мотивации.

Мера, принятая местными органами власти, обусловлена сокращением количества детей в детских садах в течение летнего сезона, недостаточностью работников в пищеблоках учреждений, увеличением продолжительности трудового дня персонала из-за отпусков определенных сотрудников, а также проведением ремонтных работ в летнее время.

Информация о программе деятельности детских садов будет размещена на сайте Главного управления образования, культуры, молодежи и спорта (ГУОКМС), а также на веб-страницах отраслевых управлений образования. В случае незапланированных изменений в работе учреждений раннего образования, сообщество родителей будет дополнительно проинформировано через веб-страницы ГУОКМС и УОМС секторов.